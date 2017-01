Apple está de olho em mercado automotivo e de dispositivos médicos

18 Fev (Reuters) - A Apple está olhando para carros e dispositivos médicos como forma de diversificar suas fontes de receita, em meio a desaceleração do crescimento das vendas de iPhones e iPads, de acordo com reportagem do San Francisco Chronicle.

O chefe de fusões e aquisições da Apple, Adrian Perica, reuniu-se com o fundador da Tesla Motors, Elon Musk, nos escritórios da empresa no ano passado na mesma época que analistas sugeriram que a Apple adquirisse a fabricante do carro elétrico Model S, informou o jornal no domingo, citando uma fonte.