Financiamento para veículos no Brasil deve ficar estagnado em 2014

SÃO PAULO (Reuters) - O crédito automotivo no Brasil deve estagnar em 2014, após dois anos de queda, previu nesta quinta-feira a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), diante do mix de juros mais altos e encarecimento dos carros com fim de incentivos fiscais e exigência de mais itens de segurança.

Os dados estão em linha com números divulgados mais cedo neste ano pela indústria automotiva. Segundo a Anfavea, que representa as montadoras, o total de novos licenciamento de veículos no país no ano passado caiu 0,9 por cento ante 2012, a 3,77 milhões de veículos, primeira queda anual em uma década. Para este ano, a Anfavea espera crescimento de 1,1 por cento.