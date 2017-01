Ataques aéreos deixam 26 mortos no centro da Síria, dizem ativistas

AMÃ, 24 Fev (Reuters) - Ataques aéreos contra cidades controladas por rebeldes em toda a Síria mataram 26 pessoas nesta segunda-feira, disseram ativistas, dois dias depois de o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovar uma resolução exigindo o fim do bombardeio indiscriminado e de ataques aéreos.

O conflito de quase três anos na Síria se agravou, apesar das negociações de paz que começaram em Genebra no mês passado e da aprovação da resolução na ONU, um raro momento de unidade entre o Ocidente e a Rússia, maior apoiadora do presidente sírio, Bashar al-Assad.

Duas mulheres e 10 crianças estavam entre os mortos em ataques aéreos do governo na cidade de al-Neshabieh, na periferia leste de Damasco, perto de uma estrada de ferro que marca a linha de frente entre combatentes islâmicos e as forças de Assad apoiadas por militantes do libanês Hezbollah, e na província de Homs, ao norte.