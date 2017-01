ArcelorMittal decide produzir aço de alta resistência no Brasil em 2015

SÃO PAULO, 25 Fev (Reuters) - A ArcelorMittal decidiu iniciar a produção no Brasil de um aço de alta resistência voltado à indústria automotiva a partir de meados de 2015, incentivada pela demanda a ser gerada por novas plataformas mais leves de veículos em implantação no país.

"A questão de fazer localmente já estava encaminhada antes dessa desvalorização do real. Fizemos demonstrações do produto em 2010 e 2011" no Brasil, afirmou. Em abril passado, o executivo havia informado que a ArcelorMittal planejava iniciar a produção do Usibor no Brasil a partir deste ano.