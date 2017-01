Petrobras reduz investimentos a US$220,6 bi para 2014 a 2018

A companhia anunciou o novo valor de investimento de médio prazo juntamente com um plano estratégico de longo prazo, no qual busca alcançar uma produção média de petróleo de 4 milhões de barris diários entre 2020 e 2030 no Brasil e no exterior.

"O contexto do ambiente de negócios atual... difere daquele de 2007... com destaque para as repercussões da crise econômica mundial de 2008, o fenômeno do shale gas e tight oil nos Estados Unidos, que vem mudando a geopolítica da energia no mundo", disse a estatal, citando ainda as mudanças do marco regulatório brasileiro com a criação dos regimes de cessão onerosa e partilha.