Homens armados ocupam dois aeroportos na Crimeia; Rússia nega envolvimento

A tensão vem aumentando na península do mar Negro, a única região ucraniana que tem uma maioria étnica russa e o último bastião de resistência do presidente deposto Viktor Yanukovich.

O ministro do Interior da Ucrânia, Arsen Avakov, acusou as forças da Marinha da Rússia de terem ocupado o aeroporto militar perto do porto de Sevastopol, base da frota do mar Negro, e outras forças russas de tomarem o aeroporto internacional de Simferopol.