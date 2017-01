Ação da CSN tem maior queda do Ibovespa na esteira de prejuízo trimestral

SÃO PAULO, 28 Fev (Reuters) - Após terem aberto o pregão em alta, as ações da CSN reverteram e tinham a maior queda do Ibovespa nesta sexta-feira, após a siderúrgica divulgar prejuízo trimestral e diante da leitura de que o resultado positivo das primeiras linhas do balanço se deve a eventos não recorrentes.

Às 12h53, a ação da empresa caía 4,64 por cento, a 10,48 reais, depois de subir cerca de 2 por cento na máxima, diante de variação negativa de 0,76 por cento do Ibovespa.

A siderúrgica anunciou prejuízo de 487 milhões de reais no quarto trimestre, revertendo o lucro um ano antes, contra expectativa média de analistas de ganho de 362 milhões de reais, segundo pesquisa da Reuters. O prejuízo veio com o impacto da adesão da empresa ao programa de recuperação fiscal (Refis) do governo federal.

Apesar das despesas financeiras, as primeiras linhas do balanço vieram acima das expectativas do mercado, o que fez as ações da empresa subirem num primeiro momento. Os papéis, contudo, passaram a afundar, com o entendimento de que tal desempenho se deve a eventos não recorrentes.

"excluindo eventos não recorrentes (ganhos com reivindicações de seguro de interrupção de negócios da divisão de mineração), os resultados vieram 2 por cento abaixo do consenso do mercado e 9 por cento abaixo da previsão do Credit Suisse (Ebitda de 1,6 bilhão de reais), devido a volumes de mineração abaixo de nossas estimativas", escreveram os analistas Ivano Westin, Marina Melemendjian e Santiago Perez Teuffer, do Credit Suisse.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da CSN totalizou 1,756 bilhão de reais nos últimos três meses de 2013, expansão de 44 por cento sobre o resultado obtido um ano antes.

Mas pelas contas dos analistas do Credit Suisse, excluindo-se eventos não recorrentes, o Ebitda ficou em 1,4 bilhão de reais, queda de 13 por cento na comparação com o trimestre anterior, disseram os analistas do Credit Suisse. Analistas, em média, esperavam Ebitda de 1,49 bilhão de reais para a CSN, segundo a pesquisa da Reuters.