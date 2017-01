Com a Williams, Massa lidera testes no Bahrein e Vettel decepciona

1 Mar (Reuters) - O brasileiro Felipe Massa colocou a William no topo do penúltimo dia da pré-temporada de testes da F1 no Bahrein neste sábado, enquanto o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, da Red Bull, sequer conseguiu completar uma volta.

Massa, que deixou a Ferrari no fim do ano passado, fez 99 voltas em seu carro FW36 com motores Mercedes e assinalou o tempo mais rápido em sete dias de testes no circuito de Sakhir.

"Estou realmente feliz com o carro, acredito que encontramos um bom equilíbrio", disse o piloto de 32 anos, que completou toda a simulação de sessão classificatória com pneus superleves durante a tarde.

"Você nunca pode ter certeza de que estará 100 por cento pronto para a primeira corrida, mas eu acredito que o que fizemos nestes dias de testes foi muito importante para assegurar que o nosso carro pode não só completar a corrida como ter uma ótima performance também."

O carro de Sebastian Vettel sofreu uma pane elétrica logo na primeira volta e ele abandonou os testes. O tetracampeão tentou novamente, mas parou mais uma vez nos boxes para não retornar mais à pista.

O alemão ainda auxiliou os ajudantes de pista na hora de empurrar o carro de volta aos mecânicos da Red Bull, que diagnosticaram um vazamento interno que pode também ter danificado outras partes do veículo.

"Não é a melhor situação, mas ainda podemos mudar isto", disse o piloto de 26 anos. "Todo mundo está extremamente motivado para superar o momento, mas isso não acontece do dia para noite."

"A esta altura obviamente a confiabilidade do carro ainda é um grande ponto de interrogação. É difícil dizer em quanto tempo vamos melhorar esse ponto."

A temporada começa em Melbourne, na Austrália, em 16 de março, e a confiabilidade dos carros é uma preocupação-chave para as escuderias que têm de lidar com grandes transtornos técnicos desde a chegada do novo motor V6 turbo e os novos sistemas de recuperação de energia.