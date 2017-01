Banco de bitcoins Flexcoin encerra atividades após ataque hacker

5 Mar (Reuters) - O Flexcoin, um banco de bitcoins baseado no Canadá, disse que está encerrando as atividades após perder um total de bitcoins equivalentes a cerca de 600 mil dólares a um ataque de hackers, que foi possibilitado por falhas no código de seu software.

O Flexcoin disse em uma mensagem em seu website que todas as 896 bitcoins guardadas on-line foram roubadas no domingo. O seu colapso veio depois que o Mt. Gox, outrora a bolsa de valores de bitcoins dominante no mundo, entrou com pedido de concordata no Japão e disse que pode ter perdido cerca de 850 mil bitcoins devido a ataques eletrônicos.