Crimeia aprova adesão à Rússia e agrava crise na Ucrânia

O vice-premiê da Crimeia, que abriga uma base militar russa no mar Negro em Sebastopol, disse que um referendo sobre a situação será realizado no dia 16 de março. Ele disse que todos os bens do Estado seriam "nacionalizados", a moeda russa (rublo) pode ser adotada e as tropas ucranianas seriam forçadas a se render ou a deixar a região.