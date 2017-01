Malaysia Airlines nega que avião com 227 passageiros tenha caído, jato segue desaparecido

KUALA LUMPUR/HANOI, 8 Mar (Reuters) - Um avião da Malaysia Airlines que transportava 227 passageiros e 12 tripulantes desapareceu sobre o Mar do Sul da China no sábado e deve ter caído, uma vez que embarcações de países próximos a seu trajeto vasculham uma grande área em busca por destroços.

A mídia estatal vietnamita, citando um oficial da marinha, afirmou que o Boeing 777-200ER que ia de Kuala Lumpur para Pequim caiu no sul do Vietnã, mas o ministro dos Transportes da Malásia negou que qualquer local de queda tenha sido identificado.

Se a queda da aeronave for confirmada, o episódio marcará o acidente mais mortal do Boeing 777-200ER desde que a aeronave entrou em serviço há 19 anos.

Nesta manhã (horário de Brasília), o premiê da Malásia, Najib Razak, afirmou que ainda não havia sinais do avião que desapareceu dos radares no Mar do Sul da China e afirmou que as operações de busca se intensificaram.