Tropas russas se tornam agressivas, e tensões aumentam na Crimeia

KIEV/SEBASTOPOL (Reuters) - As tensões aumentaram neste sábado na região da Crimeia, ocupada pela Rússia, depois que discussões durante a madrugada entre tropas russas e soldados ucranianos sitiados terem realçado ainda mais o maior confronto político entre Ocidente e Oriente desde o fim da Guerra Fria.

Até agora, a tomada russa da península localizada no Mar Negro não teve violência, mas as forças da Rússia têm ficado cada vez mais agressivas contra as tropas ucranianas, cercadas em bases e sem oferecer resistência.