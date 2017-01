PSB quer formalizar chapa com Marina em março e mira cidades com maior eleitorado

BRASÍLIA, 11 Mar (Reuters) - A formalização da chapa do PSB para a eleição presidencial deste ano com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e a ex-senadora Marina Silva deve acontecer em março, apesar de ainda haver resistências a esse anúncio nos partidários de Marina, que articulam a criação da Rede Sustentabilidade.

O líder do PSB na Câmara, Beto Albuquerque (RS), disse que ainda não há uma data definida, mas que a formalização deve ocorrer até o final deste mês, antes do prazo de desincompatibilização imposto pela lei eleitoral, em 4 de abril.

"A Marina e o Eduardo se reuniram neste final de semana e acertaram os detalhes. Ainda não consegui falar com ele, mas a formalização da aliança será antes do prazo de desincompatibilização, ainda em março", disse o parlamentar à Reuters.

Segundo Albuquerque, logo após Campos deixar o governo pernambucano, tentará percorrer com Marina pelo menos 250 cidades das 400 que concentram percentual maior do eleitorado até o início da campanha eleitoral no rádio e na TV.