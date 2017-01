Marinha líbia ataca navio com petróleo de porto rebelde; premiê é deposto

TRÍPOLI/ES SIDER, Líbia, 11 Mar (Reuters) - A Marinha líbia abriu fogo nesta terça-feira contra um navio-tanque que partia com petróleo de um porto dominado por rebeldes no sul do país, e embarcações italianas estão ajudando a proteger o navio agora estacionário, disse um porta-voz dos militares da Líbia.