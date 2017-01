Militar indicado para chefiar NSA quer restabelecer confiança na agência

O vice-almirante Michael Rogers, atualmente no principal posto da Marinha em guerra cibernética, foi cauteloso durante declarações muitas vezes concisas demais na audiência no Senado para sua confirmação para também dirigir o Comando Cibernético das forças dos EUA.

Rogers falou sobre a necessidade de transparência e prestação de contas por parte da NSA. Mas ele não indicou mudanças em relação ao tipo de reformas já anunciadas por Obama, incluindo o armazenamento de metadata de telefonemas nos EUA - registros de chamadas telefônicas, sua extensão e horários - para fora do controle do governo.

"Eu tentaria ser o mais transparente possível com a nação em geral sobre o que estamos fazendo (na NSA) e por quê", disse Rogers.

O Senado não tem a atribuição de confirmar o diretor da NSA, mas, sim, a de aprovar o chefe do Comando Cibernético dos militares dos EUA. Rogers é a escolha de Obama para as duas posições. A previsão é que ele será aprovado no Senado.