Proporção de mulheres nos Parlamentos é recorde, diz estudo

Cada país da África e das Américas tem pelo menos um ministro do sexo feminino, disse ele. Mas o Líbano, Arábia Saudita, Paquistão, Brunei, São Marino, Bósnia, Ilhas Salomão e Vanuatu não têm mulheres em cargos no governo.

As Américas tem o nível mais alto de mulheres no Parlamento, com 25,2 por cento, enquanto o mundo árabe apresentou o maior aumento da participação no último passado, de 13,2 para 16 por cento. Na África e Europa houve uma ligeira alta, para 22,5 por cento e 24,6 por cento, enquanto que a Ásia tem 18,4 por cento e o Pacífico, 16,2 por cento.