Israel bombardeia 29 alvos em Gaza após ataque com foguetes

JERUSALÉM, 12 Mar (Reuters) - Israel bombardeou 29 alvos na Faixa de Gaza nesta quarta-feira, segundo o Exército israelense, depois que militantes palestinos no território costeiro dispararam 60 foguetes contra o país, na mais pesada barragem de projéteis desse tipo desde 2012.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ter ordenado que os militares "tomassem as medidas necessárias para restabelecer a calma" no sul de Israel, e que "se não houver calma no sul, então haverá barulho na Faixa de Gaza, e isso é um eufemismo".