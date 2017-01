Premiê da China alerta sobre desaceleração após dados atiçarem discussão sobre estímulo

PEQUIM, 13 Mar (Reuters) - O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, alertou nesta quinta-feira que a economia enfrenta "desafios rigorosos" em 2014, declarações feitas no momento em que dados fracos atiçaram a especulação de que o banco central pode relaxar a política monetária para sustentar o crescimento.

Li, falando em entrevista à imprensa no último dia do Parlamento anual da China, indicou que Pequim vai tolerar uma expansão econômica mais lenta neste ano enquanto avança com reformas cujo objetivo é garantir um crescimento mais sustentável e de longo prazo.