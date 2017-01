Medo de racionamento de água preocupa mais que de energia, diz GM

SÃO PAULO (Reuters) - Um racionamento de água em São Paulo teria efeitos mais danosos sobre a General Motors do que de energia, disse nesta quinta-feira o presidente da montadora de veículos para a América do Sul, Jaime Ardila.

O Brasil é a segunda maior operação mundial da companhia norte-americana, ao responder por uma produção anual de cerca de 650 mil veículos, metade dela no Estado de São Paulo e o restante no Paraná.

A GM tem cerca de 18 por cento do mercado de veículos no país e, segundo Ardila, esse percentual deve ser mantido em 2014.

De acordo com Ardila, as vendas da GM e do mercado automotivo no Brasil devem ficar estáveis em 2014 em relação ao ano passado, diante de perspectivas mais frágeis para a expansão da economia doméstica.