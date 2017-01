Lixo na baía de Guanabara ameaça manchar imagem do Rio na Olimpíada

RIO DE JANEIRO, 13 Mar (Reuters) - Palco das provas de vela dos Jogos Olímpicos de 2016, a baía de Guanabara está tão suja que, em determinados pontos, parece mais um esgoto a céu aberto do que o local que em cinco meses receberá o primeiro evento-teste oficial da Olimpíada do Rio de Janeiro.

Um passeio de barco pelas águas de um dos pontos turísticos mais famosos da cidade revela o tamanho do desafio que as autoridades e os organizadores terão pela frente para melhorar a situação a tempo para a Olimpíada.

De sofás e eletrodomésticos a incontáveis pedaços de madeira e sacos plásticos, há todo tipo de lixo, sem falar no odor do esgoto que se acumula nas margens.

Na proposta de candidatura para organizar os Jogos Olímpicos, apresentada em 2009, o Rio dedicou um capítulo exclusivo ao legado ambiental que o evento deixaria para a cidade. Descrita como "um dos principais símbolos naturais do Rio", a baía de Guanabara seria alvo de um projeto de despoluição que estabeleceria "um novo patamar de preservação da qualidade das águas para as próximas gerações".

Apesar dos 760 milhões de reais investidos de 1994 a 2006 na despoluição do local, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Japonês para Cooperação Internacional (JBIC), há lixo boiando por toda parte e montanhas de entulho acumuladas nas margens.