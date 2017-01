Vendas de carros na Europa sobem pelo sexto mês seguido

MILÃO, 18 Mar (Reuters) - As vendas de carros na Europa subiram 7,6 por cento em fevereiro conforme uma recuperação econômica gradual em Portugal, Espanha e Itália impulsionaram a demanda por marcas voltadas ao consumo de massa, mostraram dados do setor nesta terça-feira.

Os emplacamentos de novos carros de passeio na União Europeia e na Associação Europeia de Comércio Livre subiram pelo sexto mês consecutivo para 894.730 veículos em fevereiro, ante 831.371 veículos no mesmo mês do ano passado, segundo dados da Associação Europeia de Montadoras.

Embora os emplacamentos na Alemanha, o maior mercado automotivo da região, tenham ficado abaixo da média com uma alta de 4,3 por cento, e tenham caído 1,4 por cento na França, o segundo maior mercado de automóveis da Europa, as vendas cresceram dois dígitos em alguns dos países mais atingidos pela crise.

As vendas da Renault subiram 11,5 por cento, impulsionadas principalmente por um salto de 33,6 por cento nos emplacamentos de sua marca de baixo custo, a Dacia. As vendas da Ford subiram 11,3 por cento, as da Toyota, a maior montadora do mundo em vendas, registraram alta de 14 por cento, enquanto as da General Motors cresceram 12,3 por cento, impulsionadas por uma alta de 15,6 por cento nos emplacamentos de veículos de suas marcas Open e Vauxhall.