Putin assina tratado que torna Crimeia parte da Rússia

Em um discurso fortemente patriótico em uma sessão conjunta do Parlamento russo no Kremlin, pontuado por aplausos e manifestações emocionadas, Putin criticou países ocidentais pelo que chamou de hipocrisia. Nações ocidentais haviam endossado a independência de Kosovo da Sérvia, mas agora negavam o mesmo direito ao cidadãos da Crimeia, disse.

Putin disse que os novos líderes da Ucrânia, no poder desde a derrubada do presidente pró-Moscou Viktor Yanukovich, no mês passado, incluem neonazistas, antissemitas e xenófobos.