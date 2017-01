Japão faz primeira simulação de ataque cibernético de olho na Olimpíada de 2020

TÓQUIO, 18 Mar (Reuters) - O Japão enfrentou um ataque cibernético contra vários departamentos do governo nesta terça-feira, em uma simulação destinada a reforçar a segurança nacional do país que se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de 2020.

O Japão está seguindo o exemplo da Grã-Bretanha, que convidou hackers para testar seus sistemas de computador durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Londres-2012. No evento, Londres combateu múltiplos ataques cibernéticos.

Cerca de 50 especialistas em defesa cibernética se reuniram em um centro de resposta de emergência em Tóquio para a defesa contra um ataque simulado em 21 ministérios e agências e 10 associações da indústria do Estado, disse Ikuo Misumi, especialista do Centro Nacional de Segurança da Informação do Japão.