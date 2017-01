Forças russas invadem sede naval da Ucrânia na Crimeia

A ação ocorreu em meio a um momento de tensão entre Moscou e o Ocidente devido à anexação da Crimeia à Rússia, com apoio da população local. Os EUA e a Europa estão debatendo formas de pressionar o governo de Vladimir Putin a recuar dessa medida, mas parlamentares russos se apressam para ratificar ainda nesta semana o tratado que transforma a Crimeia em uma região da Rússia.

"Esta coisa deveria ter sido resolvida politicamente. Agora, só me resta ficar aqui no portão. Não há nada mais que eu possa fazer", disse o militar à Reuters, com aspecto envergonhado e abatido.