Magazine Luiza vê bom começo de ano em vendas

SÃO PAULO (Reuters) - A presidente do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, afirmou nesta quarta-feira que a varejista de móveis e eletrodomésticos teve um bom começo de ano, observando que, no cenário macroeconômico, o nível de inadimplência não preocupa.

Ela acrescentou não acreditar em uma bolha de consumo, enxergando uma demanda firme diante da perspectiva de entrega de moradias através do programa do governo Minha Casa, Minha Vida, de habitação popular.

Em 2013, o Magazine Luiza registrou receita líquida de 8,1 bilhões de reais, alta de 14,5 por cento sobre o resultado do ano anterior, com um crescimento de 10,5 por cento nas vendas nas mesmas lojas físicas, base que contempla os pontos abertos há pelo menos um ano.

No fim de fevereiro, o diretor superintendente do Magazine Luiza, Marcelo Silva, afirmou que a companhia prevê vendas acima da média do mercado no primeiro semestre, acrescentando que, para o ano, a expectativa é de um crescimento de dois dígitos baixos nas lojas físicas.