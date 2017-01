FBI examina dados do simulador de voo de piloto da Malásia

KUALA LUMPUR/WASHINGTON, 19 Mar (Reuters) - A polícia federal dos Estados Unidos (FBI) está ajudando autoridades da Malásia a analisar os dados de um simulador de voo pertencente ao comandante do avião desaparecido da companhia aérea malaia, disse uma autoridade norte-americano nesta quarta-feira, enquanto os investigadores continuam buscando pistas 12 dias depois que o avião sumiu.

O chefe da polícia da Malásia, Khalid Abu Bakar, disse que um exame do simulador da casa do piloto Zaharie Ahmad Shah, de 53 anos, mostrou que seu registro de dados foi cancelado em 3 de fevereiro, mais de um mês antes de o avião, com 239 pessoas a bordo, desaparecer em um voo de Kuala Lumpur para Pequim.