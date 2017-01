Risco de liquidez nos bancos brasileiros teve pequena alta, mas continua baixo, diz BC

BRASÍLIA, 20 Mar (Reuters) - O risco de liquidez no sistema bancário brasileiro registrou "pequeno aumento" no semestre passado, embora tenha continuado baixo e a tendência daqui para frente seja de estabilidade, segundo o Banco Central.

Ao mesmo tempo, a capacidade de solvência do sistema permaneceu em patamar elevado no período, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira do BC divulgado nesta quinta-feira, referente ao segundo semestre de 2013.