Ações europeias anulam queda e fecham estáveis após dados dos EUA

Por Atul Prakash

LONDRES, 20 Mar (Reuters) - As bolsas europeias anularam perdas vistas mais cedo e fecharam praticamente estáveis nesta quinta-feira, após dados mostrarem atividade manufatureira robusta na região do meio-Atlântico dos Estados Unidos. Os números alimentaram expectativas de que a recuperação do país continua em andamento.

Após chegar a recuar 1 por cento por preocupações com a possibilidade de que os juros subam mais rápido do que o esperado nos EUA, o índice FTSEurofirst 300, que reúne os principais papéis do continente europeu, terminou com oscilação positiva de 0,06 por cento, a 1.305 pontos.

O avanço foi auxiliado por dado do Federal Reserve de Filadélfia mostrando que seu índice de atividade empresarial subiu para 9,0 em março, ante -6,3 em fevereiro.

As ações de algumas seguradoras, incluindo a AXA e a Aegon, subiram com o entendimento do mercado de que as empresas poderiam se beneficiar da perspectiva para os juros nos EUA. Seus papéis avançaram 3,9 por cento e 4,2 por cento, respectivamente.

Entre outras altas, a ação da fornecedora aeroespacial e de defesa Zodiac Aerospace ganhou 5,4 por cento, maior avanço do FTSEurofirst 300. A companhia informou na quarta-feira que está pronta para fazer novas aquisições após registrar aumento de 9,2 por cento na receita nos primeiros seis meses do seu ano fiscal.

"O pior cenário para o mercado global atualmente seria fraqueza nos EUA, mas os dados de Filadélfia amparam a ideia de que isso não está acontecendo e que os recentes números econômicos fracos estão relacionados com o clima", afirmou o estrategista-sênior de ações do Exane BNP Paribas, Graham Bishop.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em baixa de 0,47 por cento, a 6.542 pontos.