Possíveis destroços na costa da Austrália são "pista crível" de avião desaparecido

Os grandes objetos, que autoridades australianas disseram ter sido avistados por satélite quatro dias atrás em uma das regiões mais remotas do globo, são o achado mais promissor em dias. As equipes de socorro percorrem uma área vasta para encontrar o avião, que tinha 239 pessoas a bordo.

Um navio mercante norueguês chegou ao local nesta quinta, mas as autoridades alertaram que pode levar dias para confirmar se os objetos eram parte do Boeing 777 da Malaysia Airlines. O governo malaio declarou que a busca continuará em outros locais, apesar da pista no sul do Oceano Índico.