Tropas ucranianas deixam bases da Crimeia ao fim de trégua com a Rússia

By Aleksandar Vasovic and Gabriela Baczynska

A tomada da base de Perevalnoye, 25 km a sudeste da capital Simferopol, coincidiu com o final de uma trégua entre os Ministérios da Defesa russo e ucraniano acordada na semana passada após a anexação da Crimeia, de maioria étnica russa.

"Sim, somos russos. Somos tropas irmãs aqui", disse um militar antes de entrar no campo a metros de distância das posições ucranianas.

A ocupação russa da península do Mar Negro tem acontecido basicamente sem derramamento de sangue, embora um funcionário ucraniano tenha sido morto e dois outros feridos em um tiroteio em Simferopol no começo desta semana.

Um porta-voz do Ministério da Defesa em Kiev disse que as bases da Crimeia ainda estão sob controle ucraniano. "Formalmente, todas as instalações militares na Crimeia estão sob controle das Forças Armadas ucranianas. Todo o resto é especulação", afirmou.