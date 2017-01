Wawrinka vence mas leva susto em estreia em Miami

Por Steve Keating

MIAMI, 22 Mar (Reuters) - Campeão do Aberto da Austrália, Stanislas Wawrinka, sobreviveu a uma estreia cheia de sobressaltos no Masters de Miami neste sábado, avançando à terceira rodada com uma vitória acidentada de 6-0, 3-6 e 6-3 sobre o espanhol Daniel Gimeno-Traver.

O suíço e terceiro cabeça de chave entrou disparando todas as armas no primeiro set, que venceu em meros 18 minutos, mas depois passou por dificuldades no resto do confronto, precisando de quase uma hora e meia para finalmente domar o adversário.

"Comecei bem o primeiro set", disse Wawrinka, agora o suíço número um do ranking, à frente de Roger Federer. "Não estava indo tão bem, mas eu estava otimista, pronto".

"O problema é que ainda tenho altos e baixos mentalmente".

Wawrinka disse que "era importante voltar com força, me mexer bem novamente, jogar com agressividade, pressioná-lo e conseguir uma quebra logo".

Depois de Wawrinka arrasar no primeiro set e manter o saque na abertura do segundo, a maré de repente virou a favor de Gimeno-Traver, que conseguiu uma quebra graças aos erros de cálculo do rival, fez 3-2 e quebrou o suíço de novo, empatando a partida.

Wawrinka, entretanto, se endireitou com uma quebra no início do terceiro set e mais uma no final para selar uma atuação irregular.