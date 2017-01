Petroleiro líbio capturado pelos EUA chega a Trípoli

A BORDO DO MORNING GLORY, 23 Mar (Reuters) - Um petroleiro comercial capturado por forças norte-americanas depois de ter sido carregado em um porto da Líbia chegou à costa da capital Trípoli, disse uma testemunha da Reuters neste domingo.

As forças especiais dos Estados Unidos assumiram o controle do petroleiro após o navio partir com um carregamento de petróleo de um porto líbio controlado pelos rebeldes de oposição, interrompendo a tentativa dos militantes de vender petróleo no mercado global.

Rebeldes federalistas líbios, que exigem autonomia regional e uma parte da renda do petróleo, conseguiram carregar petróleo em um navio, que escapou da Marinha da Líbia, constrangendo o governo de Trípoli, e que levou o Parlamento à demissão do primeiro-ministro.

Um repórter da Reuters foi autorizado a embarcar no Morning Glory ancorado perto da costa de Trípoli, testemunhando como as forças da marinha prenderam 21 tripulantes e três rebeldes que embarcaram no navio em Es Sider.

Foi uma vitória rara para Trípoli, que está lutando para acabar com um bloqueio feito por rebeldes, um dos muitos desafios enfrentados pelo governo central, que não foi capaz de garantir a segurança do país do Norte Africano três anos após a queda de Muammar Gaddafi.

A situação sobre o controle do petróleo no país membro da Opep ilustra o quão frágil a estabilidade da Líbia permanece desde a guerra civil apoiada pela Otan que levou à queda do líder Gaddafi.