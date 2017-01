Avião chinês em busca do jato da Malásia avista objetos flutuantes

SYDNEY/PERTH, 24 Mar (Reuters) - Uma aeronave militar da China que participa das buscas pelo avião malaio desaparecido há mais de duas semanas localizou na segunda-feira objetos flutuantes "suspeitos" nos remotos mares ao largo da Austrália, elevando as esperanças de que o Boeing seja encontrado logo.

No fim de semana, tripulantes australianos já haviam avistado um pallet de madeira e cintos de segurança numa área do gélido sul do Índico, que foi identificada depois de satélites terem registrado imagens dos possíveis destroços.