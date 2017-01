Frente Nacional conquista prefeitura simbólica na França

Num resultado muito comemorado pela dirigente Marine Le Pen, a FN chegou ao poder na localidade de Henin-Beaumont, antigo polo minerador no centro da França, após o primeiro turno disputado no domingo. O partido ainda disputa o segundo turno, no domingo que vem, em pelo menos outras seis cidades.

O primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault conclamou o eleitorado a apoiar qualquer candidato que rivalize com a FN no segundo turno. Em tom triunfal, Le Pen disse não estar interessada em pactos eleitorais com a direita tradicional, embora isso possa significar uma menor representação do partido nas Câmaras Municipais.