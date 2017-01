Sinopec quer concluir mega venda de ativos de marketing no 3º tri

HONG KONG, 24 Mar (Reuters) - A petroleira estatal China Petroleum and Chemical (Sinopec) quer concluir a venda de até 30 por cento de seu extenso negócio de marketing no terceiro trimestre deste ano, em uma reestruturação que segundo analistas pode levantar entre 10 bilhões a 20 bilhões de dólares.

A Sinopec revelou no mês passado um plano para reestruturar o negócio, que inclui mais de 30 mil postos de combustíveis -- a maior rede de varejo de combustível do mundo -- e mais de 20 mil lojas de conveniência nestes postos. O negócio inclui também dutos para derivados de petróleo e instalações de armazenamento na China.

O presidente do Conselho de Administração, Fu Chengyu, disse a repórteres nesta segunda-feira que a Sinopec planeja montar uma holding para os ativos de marketing -- com um valor atual não auditado de cerca de 300 bilhões de iuanes (48,19 bilhões de dólares) -- até o final de março, e que começará a trazer capital por volta do final de junho.

No domingo, a Sinopec divulgou uma queda de 35 por cento no lucro líquido do quarto trimestre, um recuo maior que o esperado, com melhor rentabilidade na divisão de refino sendo ofuscada por uma queda no lucro de exploração e produção.