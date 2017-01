Malásia diz que avião desaparecido caiu no Oceano Índico

KUALA LUMPUR, 24 Mar (Reuters) - O avião da Malaysia Airlines que desapareceu mais de duas semanas atrás caiu no sul do Oceano Índico, disse o primeiro-ministro malaio, Naji Razak, nesta segunda-feira, citando novos dados de satélite.

Uma nova análise de satélite da Grã-Bretanha mostrou que o voo MH370, com 239 pessoas a bordo, foi visto pela última vez no Oceano Índico, a oeste de Perth, na Austrália, informou o premiê em um comunicado.

"Assim, é com profunda tristeza e lamento que devo informá-los que, de acordo com estes novos dados, o voo MH370 terminou no sul do Oceano Índico."