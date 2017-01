Rússia e países ocidentais tentam limitar crise na Ucrânia

Após ironizar inicialmente uma decisão dos Estados Unidos e seus aliados de boicotar a cúpula do G8 planejada para Sochi e realizar um encontro com apenas sete países, excluindo a Rússia, o Kremlin afirmou estar interessado em manter contato com os parceiros do G8.

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, entretanto, sinalizou que embora as nações ocidentais não tenham aceitado a anexação da Crimeia, medidas mais severas seriam tomadas contra alguns setores da indústria russa, se Putin for mais longe.

Mantendo as hostilidades contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e os Estados Unidos em sua mídia estatal, Moscou fez dois movimentos conciliatórios na segunda-feira, quando seu vice-ministro da economia reconheceu uma fuga de capital do país de até 70 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano.