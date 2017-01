Clima melhora e busca por avião da Malásia é retomada na costa da Austrália

PEQUIM/KUALA LUMPUR, 25 Mar (Reuters) - A busca pelo avião da Malásia que desapareceu há 18 dias foi retomada na quarta-feira (horário local) no sul do oceano Índico para encontrar destroços que possam desvendar o mistério de por que o avião caiu em águas tão distantes de sua rota original.

Uma dúzia de aeronaves da Austrália, Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul irá vasculhar o mar cerca de 2.500 quilômetros a sudoeste de Perth, disse a Autoridade de Segurança Marítima Australiana. O mau tempo nesta terça-feira obrigou a suspensão da operação.

O primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, confirmou nesta semana que o voo MH370 operado pela Malaysia Airlines, que desapareceu enquanto voava de Kuala Lumpur para Pequim em 8 de março, havia caído no sul do oceano Índico.

Citando análises de dados de satélite da empresa britânica Inmarsat, ele disse que não havia dúvida de que o Boeing 777 caiu em um dos lugares mais remotos da Terra, admitindo implicitamente que todas as 239 pessoas a bordo morreram.

"Nós continuamos buscando até que não haja absolutamente nenhuma esperança de encontrar alguma coisa", disse o primeiro-ministro da Austrália, Tony Abbott, è emissora australiana Nine Network Television na quarta-feira. "Claramente há um pouco de detritos nesta parte do sul do oceano Índico. Já fotografamos eles em várias ocasiões."