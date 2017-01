Aviões e navios perseguem novas pistas na busca por avião no Índico

PERTH/KUALA LUMPUR, 26 Mar (Reuters) - Novas imagens por satélite revelaram mais de cem objetos no sul do oceano Índico que podem ser destroços do voo MH370 da Malaysian Airlines, desaparecido há 18 dias, enquanto aviões que vasculham essas gélidas águas na quarta-feira também relataram a presença de possíveis partes do Boeing 777.

Desde o fim da semana, as buscas se concentram num ponto remoto do oceano Índico, cerca de 2.500 quilômetros a sudoeste de Perth (no oeste da Austrália). As buscas nessa área foram suspensas na terça-feira por causa do mau tempo, mas na quarta-feira foram retomadas, envolvendo uma dúzia de aeronaves da Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, China, Japão e Coreia do Sul.