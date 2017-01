Hyundai visa grande expansão com nova fábrica na China

SEUL, 26 Mar (Reuters) - A Hyundai planeja construir a quarta fábrica na China por cerca de 1 trilhão de iuanes(926,48 milhões de dólares) que começará a produzir no começo de 2016, disse uma fonte, na primeira grande expansão da montadora sul-coreana no exterior em mais de 2 anos.

A Hyundai e sua afiliada Kia Motors apostam que as instalações em Chongqing vão proteger sua fatia no maior mercado automotivo do mundo, que respondeu por mais de 20 por cento das vendas globais de automóveis delas no ano passado.