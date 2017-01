Comissão técnica do Brasil aponta nova Granja Comary como vitória "fora de campo"

RIO DE JANEIRO, 26 Mar (Reuters) - As novas instalações da Granja Comary, concentração do Brasil para a Copa do Mundo localizada em Teresópolis, região serrana do Rio, foram inauguradas nesta quarta-feira, e a comissão técnica da seleção brasileira afirmou que o alto padrão da sede é o primeiro passo para o país lutar pelo hexacampeonato mundial.