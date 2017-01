Produto empresarial da BlackBerry obtém certificação de segurança dos EUA

TORONTO, 26 Mar (Reuters) - A BlackBerry recebeu uma cobiçado certificação de segurança que abre as portas para que agências do governo dos Estados Unidos usem seus sistemas para gerenciar e proteger dispositivos Android e iOS operando em suas redes internas, disse a fabricante de smartphones nesta quarta-feira.

O Secure Work Space isola os sistemas de e-mail corporativos, calendários, contatos, tarefas, memorandos, navegação e edição de documentos de aplicativos e conteúdo pessoal em smartphones e tablets que usam a plataforma iOS da Apple ou o Android do Google.

O sistema, apresentado no ano passado, pode significar que a BlackBerry consegue vender seus serviços com altas margens para clientes governamentais e corporativos de grande porte e preocupados com segurança, mesmo se muitos ou todos os funcionários usem smartphones de concorrentes da companhia.