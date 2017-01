Roma revela planos de estádio multifuncional para 52.500 pessoas

ROMA, 26 Mar (Reuters) - A Roma revelou planos de construir um estádio para 52.500 pessoas que faria do time o segundo do Campeonato Italiano a ter sua própria arena.

James Pallotta, presidente do time, disse nesta quarta-feira que espera que o Stadio della Roma esteja pronto para a temporada 2016/17, embora isso ainda dependa da aprovação das autoridades locais.

"Trabalhamos excepcionalmente duro nos últimos dois anos, e especialmente nos últimos meses, em colaboração com o prefeito (Ignazio) Marino e seu governo, no desenvolvimento deste projeto de estádio para a Roma, a cidade de Roma e nossos grandes torcedores", declarou Pallotta.

"A cidade e os torcedores merecem este estádio de nível internacional. Estamos confiantes que o Stadio della Roma estará entre os melhores do mundo e que será um fator-chave para a continuação do sucesso do clube".