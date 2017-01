Grã-Bretanha ordena investigação antitruste em fornecedoras de energia

A Centrica, maior fornecedora do país e que detém o antigo monopólio British Gas, rejeitou qualquer sugestão de coordenação tácita de preços com outras fornecedoras e alertou que a ameaça de uma ruptura provavelmente resultaria em menor investimento.

Seis grandes fornecedoras de energia do país - SSE, Scottish Power, Centrica , RWE, E.ON e EDF Energy - estão sob intenso escrutínio político antes de uma eleição nacional no próximo ano por causa do aumento dos preços dos serviços públicos.

As seis empresas, que controlam cerca de 95 por cento do mercado de fornecimento de energia da Grã-Bretanha, negaram as acusações do partido Trabalhista, de oposição, de que estariam explorando os clientes e disseram que foram injustamente taxadas como vilãs em um debate sobre o aumento dos preços antes da eleição.