Vento forte e frio prejudicam busca por desaparecidos de avião da Malásia

Por Matt Siegel e Michael Martina

PERTH, 27 Mar (Reuters) - Os ventos fortes e o clima gelado suspenderam as buscas aéreas na quinta-feira pelo avião da Malaysia Airlines, que se acredita ter caído no sul do Oceano Índico, como apontam novas imagens de satélite que mostram um grande campo de destroços de avião.

As últimas imagens de possíveis destroços do voo MH370, que desapareceu há 19 dias, foram capturadas por satélites da Tailândia e do Japão, na mesma extensão remota do mar em que imagens anteriores foram capturadas pela França, Austrália e China.

"Detectamos objetos flutuantes, talvez mais de 300", disse Anond Snidvongs, chefe da agência de desenvolvimento de tecnologia espacial da Tailândia à Reuters. "Nós nunca dissemos que as peças são parte MH370. Até agora, só os identificamos como objetos flutuantes".

Um satélite japonês também capturou imagens de 10 objetos, que poderiam ser partes do avião, informou o governo, segundo a agência de notícias Kyodo na quinta-feira.

Uma equipe internacional de pesquisa com 11 aeronaves militares e civis e cinco navios estava em direção à área onde mais de 100 objetos que poderiam ser do Boeing 777 foram identificados por imagens de satélites franceses no início desta semana, mas o mau tempo forçou o retorno dos aviões.

"A previsão do tempo para a área apontava formação de gelo severa, turbulência severa e quase zero de visibilidade", disse o tenente comandante Adam Schantz, o militar encarregado da divisão de aviões da equipe de vigilância marítima da Marinha dos Estados Unidos Poseidon P8.

A autoridade australiana de Segurança Marítima, que coordena os trabalhos, confirmou que voos foram cancelados, mas disse que os navios continuavam a pesquisar apesar do mar revolto.