Coreia do Sul apreende barco norte-coreano em meio a novas tensões

SEUL, 27 Mar (Reuters) - As forças militares da Coreia do Sul apreenderam na quinta-feira um barco de pesca norte-coreano que teria cruzado uma fronteira marítima disputada, depois de ignorar avisos para recuar em meio à crescente tensão entre os dois lados.

O incidente ocorre no momento em que o Norte enfrenta renovadas pressões da comunidade internacional após disparar dois mísseis de médio alcance na quarta-feira, enquanto líderes da Coreia do Sul, Japão e dos Estados Unidos pedem a limitação de suas ambições nucleares.

Em um aparente desafio, a Coreia do Norte lançou dois mísseis de médio alcance do modelo Rodong ao mar, segundo o Japão e Coreia do Sul.

O Conselho de Segurança da ONU vai realizar um encontro a portas fechadas na quinta-feira para discutir uma possível condenação da ação da Coreia do Norte, disseram diplomatas.

A Coreia do Norte se recusa a reconhecer a fronteira marítima norte, usada desde o final da guerra civil coreana em 1953. Os dois lados estão tecnicamente em guerra desde então, já que os conflitos nunca terminaram e apenas uma trégua foi feita, e não um tratado.

Os navios da Marinha norte-coreana cruzaram a linha em 1999 e 2002, o que levou a confrontos que mataram um número desconhecido de marinheiros dos dois lados.

Três pessoas a bordo do novo navio que cruzou a fronteira naval estavam sob custódia da Coreia do Sul na quinta-feira, informou um funcionário do gabinete civil sul-coreano.

"Se a Coreia do Norte iniciar uma provocação com a desculpa de que nós capturamos o navio que cruzou a linha, nós vamos nos certificar de responder com uma punição muito decisiva", disse o funcionário, que pediu para não ser identificado.