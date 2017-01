Buscas por avião da Malásia são retomadas; EUA enviam segundo jato Poseidon

PERTH, Austrália, 27 Mar (Reuters) - Uma busca aérea no remoto sul do oceano Índico foi retomada na sexta-feira (horário local) na tentativa de confirmar se centenas de objetos descobertos por satélites são os restos de um avião da Malásia que se presume tenha caído quase três semanas atrás.

As autoridades acreditam que alguém a bordo do voo MH370 possa ter desligado os sistemas de comunicação do avião antes de desviá-lo a milhares de quilômetros fora da rota. O avião teria caído no mar em uma das regiões mais isoladas do planeta.