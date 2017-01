Leilão de usina Três Irmãos ocorre nesta sexta

Sete empresas mostraram interesse em realizar visita técnica na usina e seriam as potenciais interessadas em disputar a concessão da usina, atualmente operada pela Cesp, geradora de energia controlada pelo governo do Estado de São Paulo.

A Campos Novos Energia tem entre seus acionistas a CPFL Geração (48,7 por cento), do grupo CPFL, a Companhia Brasileira de Alumínio (33,1 por cento), Votorantim Metais (11,5 por cento) e CEEE-GT (6,5 por cento), segundo informações no site da companhia. Já a Enerpeixe é uma empresa constituída por EDP Energias do Brasil (60 por cento) e Furnas (40 por cento).

A hidrelétrica Três Irmãos teve sua concessão vencida em novembro de 2011 e governo federal incluiu a usina nas regras para renovação das concessões do setor elétrico com redução da receita, em 2012. A Cesp, que era a concessionária da usina, não aceitou renovar a concessão de acordo com as regras apresentadas pelo governo federal, e chegou a tentar impedir a realização do certame.