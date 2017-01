Hidrelétrica Três Irmãos será leiloada nesta 6a; trabalhadores protestam

Sete empresas mostraram interesse em realizar visita técnica na usina e seriam as potenciais interessadas em disputar a concessão da usina, atualmente operada pela Cesp, geradora de energia controlada pelo governo do Estado de São Paulo.

A Campos Novos Energia tem entre seus acionistas a CPFL Geração (48,7 por cento), do grupo CPFL, a Companhia Brasileira de Alumínio (33,1 por cento), Votorantim Metais (11,5 por cento) e CEEE-GT (6,5 por cento), segundo informações da companhia. Já a Enerpeixe é uma empresa constituída por EDP Energias do Brasil (60 por cento) e Furnas (40 por cento).

O Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo (Sinergia) faz manifestação do lado de fora da sede da BM&FBovespa, onde ocorrerá o leilão a partir das 10 horas, pedindo que a usina não seja licitada à iniciativa privada.

Trabalhadores temem demissões e aumento da terceirização com a troca do concessionário da usina.

"A alternativa seria uma federalização por meio de Furnas. Furnas é hoje a maior geradora de energia elétrica do país e é uma estatal federal", disse o diretor administrativo e financeiro do Sinergia, José Luiz Zetula, à Reuters, antes do leilão.