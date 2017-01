Putin diz que anexação da Crimeia mostra destreza militar da Rússia

Por Alissa de Carbonnel

MOSCOU, 28 Mar (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que a anexação da Crimeia exibiu a destreza militar da Rússia, e seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, relatou que a bandeira russa já tremula em todas as instalações militares da península do Mar Negro.

Em uma cerimônia no Kremlin com autoridades de segurança de alta patente, Shoigu disse a Putin que todos os servidores ucranianos ainda leais a Kiev deixaram a região da Crimeia, cuja anexação por Moscou levou ao pior impasse com o Ocidente desde a Guerra Fria.

"Os acontecimentos recentes na Crimeia foram um teste sério", declarou Putin na TV estatal, falando em um salão amplo do Kremlin.

"Eles demonstraram tanto os recursos totalmente novos de nossas Forças Armadas quando o alto moral das tropas."

Alexander Malevany, vice-líder do Serviço Federal de Segurança, disse a Putin no encontro que estão sendo tomadas medidas para fazer frente ao que chamou de esforços crescentes do Ocidente para enfraquecer o Estado russo e conter a influência de Moscou em sua vizinhança pós-soviética.

Os Estados Unidos e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) expressaram alarme com o que dizem ser milhares de soldados russos reunidos perto de sua fronteira oeste com a Ucrânia. Putin se reservou o direito de enviar tropas para a Ucrânia, lar de uma grande população de falantes de russo no leste.

Putin louvou as tropas russas por "evitar o derramamento de sangue" na Crimeia, cujos cidadãos de maioria étnica russa votaram majoritariamente para se juntar à Rússia no referendo de 16 de março, rejeitado pelo Ocidente como ilegal.